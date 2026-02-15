México brilla en la Natación Artística

En Medellín, Colombia, cayeron tres medallas para México: una de oro y dos de plata. El metal dorado llegó gracias a que, en la Copa del Mundo de Natación Artística, el equipo nacional sumó 263.2375 puntos en su rutina técnica.

Una hazaña de Glenda Inzunza, Regina Alférez, Miranda Barrera, Joana Jiménez, Pamela Toscano, Carolina Arzate, Citlali Nuno y Sofía Valenzuela, quienes le dejaron a Estados Unidos (249.8883) y Canadá (217.2667) el resto del podio.

Por otra parte, el nadador Diego Villalobos se colgó la presea de plata en la Copa del Mundo de Natación Artística, después de acumular una puntuación de 207.1000 unidades en la prueba de solo técnico. Ranjuo Tomblin (223.8033) y Viktor Druzin (200.5833) completaron el podio con las medallas de oro y bronce respectivamente.

Alejadas de los reflectores del clima gélido que acompaña a la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno, las tierras cafetaleras atestiguaron una medalla más para los atletas tricolores.

Después de conquistar la presea plateada en solo técnico, Diego Villalobos regresó a la alberca, junto con Nayeli Mondragón. Ahí, la pareja mexicana conquistó el segundo lugar en dueto técnico mixto con 197.6209 puntos. “Talento, sincronía y orgullo nacional que brillan en Medellín”, felicitó el Comité Olímpico Mexicano a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Este fue el primer día de actividades en la primera parada de la Copa del Mundo de Natación Artística, misma que terminará el próximo 15 de febrero. Por lo pronto, este sábado, Itzamary González y Marla Arellano participarán en la prueba de dueto técnico.