La selección mexicana afrontará una prueba decisiva frente a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. El equipo dirigido por Rafael Márquez está obligado a remontar después de perder 3-2 en Kingston, resultado que puso en riesgo su continuidad en el torneo. El estadio BBVA de Monterrey será el escenario donde el Tricolor buscará darle la vuelta a la eliminatoria.

Aunque el marcador de ida favorece a los caribeños, México cuenta con un historial ampliamente positivo. Ambas selecciones se han enfrentado en 29 ocasiones, con saldo de 21 victorias mexicanas, cinco empates y apenas tres triunfos jamaiquinos. En el apartado goleador, el Tricolor suma 72 anotaciones, por 15 de Jamaica.

Uno de los datos que alimenta la esperanza mexicana es que Jamaica nunca ha derrotado al conjunto nacional jugando en territorio mexicano. De sus cinco victorias ante el Tricolor, cuatro fueron en Kingston y una en Estados Unidos, durante las semifinales de la Copa Oro 2017. Sin embargo, en el partido de ida los caribeños marcaron tres goles por primera vez en su historia ante México.

El martes 17 de noviembre, estas escuadras volverán a encontrarse en el estadio BBVA. México necesita ganar por al menos dos goles para remontar directamente la eliminatoria, mientras que el equipo de Rudolph Speid buscará defender la ventaja obtenida en casa. En Kingston, Jamaica llegó a estar arriba 3-0, pero los tantos de Gilberto Mora y Julián Quiñones acercaron al conjunto mexicano.

Además del boleto al Final Four de la Nations League, la eliminatoria también pone en juego la clasificación directa a la Copa Oro 2027. El ganador avanzará a las finales del torneo y asegurará su lugar en la justa regional, mientras que el perdedor deberá disputar la fase preliminar. México tiene la historia de su lado, pero tendrá que demostrarlo dentro de la cancha.