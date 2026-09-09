México cae ante Polonia y complica su pase

México tuvo el corazón, las piernas y el ímpetu, pero le faltó lo más importante: contundencia. La selección mexicana sub-20 femenil cayó por 2-1 ante Polonia, en un partido en el que las tricolores nunca dejaron de correr y pelear.

El arranque del partido (que debían ganar para no complicarse la clasificación a octavos de final) fue alentador. Apenas al minuto 5, la presión mexicana provocó un balón largo que terminó por complicar a la defensa polaca. Noemí Villalobos apareció en la jugada y, tras un mal despeje polaco, la pelota techó a la arquera Martyna Bartczak para convertirse en el 1-0 mexicano.

Sin embargo, la alegría duró poco. Al minuto 9, Oliwia Zwiazek aprovechó el primer error mexicano en los linderos del área y sacó un disparo que Camila Vázquez alcanzó a rozar, pero sin poder evitar el empate de las anfitrionas.

Al 74, Ashlee Mora cometió una falta innecesaria dentro del área. El VAR revisó la acción y confirmó el pénalti. La capitana polaca, Witek, tomó la responsabilidad y engañó a Camila Vázquez para poner el 2-1.

Ahora, el margen de error prácticamente desapareció. México tendrá que vencer a Argentina en la última jornada del grupo A y esperar que las cuentas le permitan avanzar a los octavos de final.