﻿﻿
SÍGUENOS
DeportesMundo

México cae ante Polonia y complica su pase

Septiembre 09 del 2026
México trató hasta el último suspiro, pero el entusiasmo no alcanzó para rescatar el partido. Agencias
México trató hasta el último suspiro, pero el entusiasmo no alcanzó para rescatar el partido. Agencias

México tuvo el corazón, las piernas y el ímpetu, pero le faltó lo más importante: contundencia. La selección mexicana sub-20 femenil cayó por 2-1 ante Polonia, en un partido en el que las tricolores nunca dejaron de correr y pelear.

El arranque del partido (que debían ganar para no complicarse la clasificación a octavos de final) fue alentador. Apenas al minuto 5, la presión mexicana provocó un balón largo que terminó por complicar a la defensa polaca. Noemí Villalobos apareció en la jugada y, tras un mal despeje polaco, la pelota techó a la arquera Martyna Bartczak para convertirse en el 1-0 mexicano.

Sin embargo, la alegría duró poco. Al minuto 9, Oliwia Zwiazek aprovechó el primer error mexicano en los linderos del área y sacó un disparo que Camila Vázquez alcanzó a rozar, pero sin poder evitar el empate de las anfitrionas.

Al 74, Ashlee Mora cometió una falta innecesaria dentro del área. El VAR revisó la acción y confirmó el pénalti. La capitana polaca, Witek, tomó la responsabilidad y engañó a Camila Vázquez para poner el 2-1.

Ahora, el margen de error prácticamente desapareció. México tendrá que vencer a Argentina en la última jornada del grupo A y esperar que las cuentas le permitan avanzar a los octavos de final.

﻿