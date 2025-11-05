México cae en el mundial frente a Corea del Sur

El merecer o la injusticia serán dos palabras que ronden en la cabeza de toda la Selección Mexicana Sub-17, luego de caer frente a Corea del Sur en su debut en el Mundial de la categoría. México cayó (2-1) en su presentación en la justa de Qatar; sin embargo, el equipo de Carlos Cariño dejó buenas sensaciones.

La fortuna no fue tricolor en esta ocasión. El combinado nacional avisó en dos ocasiones, el gol parecía cerca, pero fueron los coreanos quienes pegaron primero en una accidentada jugada de tiro de esquina en la que Koo Hyun-bin empujó el balón al minuto 19.

El minitricolor volvió a tomar el esférico y al minuto 40, Luis Gamboa aprovechó un error en la salida surcoreana, pero el meta Park Do-hun rechazó el baló con una impresionante atajada con el pie. Cuatro minutos después, México hizo valer su buen momento. Gamboa metió un centro perfecto al corazón del área para que Aldo de Nigris apareciera y empatara el encuentro con un cabezazo de "palomita". Ya en el segundo tiempo, el portero mexicano Santiago López falló en una precipitada salida.

El equipo asiático tomó mal parado a México y el arquero salió de su área en un intento desesperado por llegar antes que el delantero; sin embargo, no tuvo éxito y dejó desprotegida su portería. Nam Ian recibió un centro desde la banda y con un cabezazo hizo el gol que significó su primer triunfo en el este torneo. México jugará de nuevo el próximo viernes ante Costa de Marfil, que cayó (4-1) ante la selección de Suiza.