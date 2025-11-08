México consigue su primera victoria

La selección mexicana logró su primer triunfo en el Mundial Sub-17 de Qatar al derrotar por 1-0 a su similar de Costa de Marfil en un compromiso que se definió hasta la recta final gracias a un certero remate de cabeza de Ian Olvera al minuto 74, suficiente para darle vida al conjunto nacional en la fase de grupos.

El duelo fue intenso desde el inicio. México buscó adueñarse de la pelota y generar peligro por los costados, mientras que Costa de Marfil apostó por el orden táctico y las transiciones rápidas. Con el paso de los minutos, el Tri fue ganando confianza, adelantó líneas y encontró sociedades que le permitieron pisar con mayor fuerza el área rival.

La anotación llegó en una jugada a balón detenido, cuando Olvera atacó el espacio, se elevó entre dos defensores y conectó un sólido frentazo que dejó sin oportunidad al guardameta africano. A partir de ahí, el equipo mexicano controló los tiempos y manejó el cierre del partido con inteligencia.

Jugador destacado

Con este resultado, México suma sus primeros tres puntos del certamen y mantiene intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. La clasificación dependerá de lo que haga en la última fecha ante Suiza, duelo que se perfila como decisivo, pues ambos conjuntos llegan con opciones para seguir adelante en la competencia.

En lo individual, destaca nuevamente la actuación del chiapaneco Jhonnatan Grajales, quien volvió a portar el gafete de Capitán y se mantuvo como titular. Su liderazgo en la zaga fue fundamental para sostener el orden defensivo en los momentos de mayor presión.

La selección mexicana afrontará la última jornada con la motivación de haber sumado una victoria crucial, consciente de que el margen de error es mínimo, pero con la convicción de que el equipo ha ido de menos a más. El cierre ante los suizos será la oportunidad ideal para confirmar su crecimiento y asegurar un lugar en la siguiente fase.