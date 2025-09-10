México empata con Corea del Sur

Iba a ser un largo mes para la Selección Mexicana, si es que llegaba a perder ante Corea del Sur. Y estuvo a segundos de hacerlo.

Pero apareció Santiago Giménez, quien fue el salvador del Tricolor; en la agonía el delantero del AC Milan empató el juego (2-2) y le da aire a Javier Aguirre, quien mira cómo su equipo no camina.

La realidad es que todo lo ganado en confianza, estilo y buen juego durante la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro, se ha perdido en la Selección en estos dos juegos contra equipos asiáticos.

Los empates ante Japón y Corea del Sur hacen entrar al Tricolor en estado de emergencia.

Aunque no pierde, este equipo preocupa

México se adaptó a lo que le presentó el rival, se puso arriba con un buen tanto de Raúl Jiménez (22’), el 43 en su cuenta personal, pero en cuanto ingresó la ex estrella del Tottenham, Son Heung-min, el equipo se asustó, reculó y casi entrega el juego. El ahora jugador de Los Ángeles FC, está en una liga aparte, y sus mismos compañeros lo saben. La más clara que tuvo la definió con potencia (66’) ante un desolado Raúl Rangel.

Diez minutos después vino el tanto de Hyeon-Gyu Oh, quien cruzó con potente disparo al Tala.

La reacción fue como siempre, a lo Aguirre, a la desesperada, con mucha garra, empuje, y un toque de genialidad, esa que tuvo Santiago Giménez al fabricarse el espacio y mandar el balón al ángulo.