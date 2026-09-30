México empata con Perú; Márquez sigue sin conocer la victoria con el Tri

Rafael Márquez seguirá esperando por obtener su primera victoria al frente de México. Aunque fue ligeramente mejor, quedó claro que a su equipo aún le falta.

El Tricolor empato (1-1) con Perú en Nueva Jersey, en la segunda prueba del Káiser.

Lo más rescatable del partido amistoso fue que, como en el partido pasado, hubo reacción y nunca se bajó las brazos para evitar la derrota.

Para su segunda prueba, el Káiser probó un 11 titular completamente diferente, respecto al partido con Colombia. Había adelantado que quería observar a la mayoría de sus jugadores y lo cumplió.

Cuando los dos equipos se medían para descifrar la estrategia de su rival, un error puntual provocó que la Bicolor, sin merecerlo tanto, se adelantara en el marcador. La sorpresa se estaba dando en el Sports Illustrated Stadium.

Ante una displicente marca de Jeremy Márquez, Jairo Vélez no desaprovechó la oportunidad y definió de gran forma para vencer a Óscar García (26’).

Con el gol peruano, México buscó de inmediato el empate. Al igual que contra Colombia, supo reaccionar al verse abajo en el marcador.

Sin embargo, tuvo que esperar hasta la parte complementaria para que llegara la paridad.

Con un sólido testarazo, Víctor Guzmán se hizo presente y rescató al Tri de una derrota.

El defensa central no desperdició un centro preciso de Denzell García y mandó a guardar el balón a la portería de Pedro Gallese (49’).

Segundo tiempo

Rafa Márquez no estaba conforme con el empate y buscó la victoria en la recta final.

Mandó al terreno de juego a Santiago Giménez, Roberto Alvarado, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, pero ninguno logró marcar diferencia.

El Piojo fue el único de todos los jugadores que ha participado en los dos juegos.

Queda claro que al Tri de Rafa aún le falta por mejorar, por lo pronto tiene que centrar su atención en su siguiente rival, el más importante de sus primeros partidos como seleccionador: Estados Unidos.