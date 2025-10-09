México enfrentará a Argentina en Mundial Sub-20

La selección mexicana sub-20 ya tiene rival para disputar los Cuartos de final del Mundial de Chile 2025. El Tricolor enfrentará a su similar de Argentina, que aplastó (4-0) a Nigeria.

Gran prueba para los dirigidos por Eduardo Arce que llegan invictos a esta instancia, con dos empates y dos triunfos; la Albiceleste marcha invicta con cuatro victorias.

El choque de este sábado será una complicada misión para Gilberto Mora y compañía que se medirán a una de las potencias en esta categoría sub-20; los pamperos son los más laureados con seis títulos.

Argentina defiende su posibilidad de seguir progresando para intentar alcanzar su séptima corona, un trofeo que no levanta desde hace 18 años, cuando fue anfitrión en 2007.

México presume ser subcampeón de la edición Túnez 1977, y en Colombia 2011 alcanzó el tercer lugar de la justa juvenil.

El Tri en el Mundial

México integró el grupo C junto a Brasil, España y Marruecos, logró empatar ante dos potencias, como lo son Brasil y España para cerrar con una victoria 1-0 frente a Marruecos, lo que le dio el boleto a octavos de final como segundo lugar del grupo.

En la ronda de eliminación directa, el cuadro mexicano enfrentó a Chile, anfitrión del torneo, en Valparaíso. Con una actuación convincente, el equipo de Eduardo Arce se impuso 4-1 con goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos, sellando así su pase a los octavos.

Favoritos o no

“No sé si somos favoritos, pero nosotros soñamos con ser campeones del mundo. Vamos paso a paso y ahorita estamos enfocándonos en cuartos de final”, declaró al final del encuentro contra Chile.

Por su parte, el entrenador mexicano, Eduardo Arce, se mostró más tranquilo, consciente que aún hay grandes selecciones en el camino, como Argentina. “No pongamos etiquetas todavía, porque hay naciones muy importantes. Nosotros seguiremos trabajando para seguir avanzando”, declaró.

Quien fuera estratega del Puebla destacó: “me pareció un partido completo de la selección mexicana, porque se hizo presión, y en el segundo tiempo, cuando ellos aprietan, pudimos manejar esos momentos con inteligencia”.

Finalmente, agregó que “sabíamos que era una motivación extra porque era a lo que veníamos. Salimos de un grupo complicado, nos toca ahora el rival, esto no para. Hay que seguir enfocados en lo que viene. Me parece un partido completo de la selección mexicana, con manejo de momentos y de tensión”.