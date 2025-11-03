México enfrentará a Países Bajos por su pase a la gran final

Luego de una épica victoria (5-4) en penaltis ante Italia este domingo en la Copa del Mundo Sub-17 en Marruecos, la Selección Mexicana sigue con vida en el torneo de la categoría, logrando su pase a la ronda de semifinales.

La escuadra de Miguel Gamero, que ha logrado encontrar un espectacular orden defensivo, se instaló entre los cuatro mejores combinados del torneo, compartiendo ese lugar de privilegio con Brasil, Corea del Norte y Países Bajos, este último su rival en la antesala del juego por el título.