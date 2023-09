México, EU y Canadá, con problemas

Estados Unidos, Canadá y México son los anfitriones de la Copa del Mundo 2026, y se supone que, solo por ser locales, tienen la obligación de dar el mejor torneo mundialista de su historia.

Pero faltando menos de tres años de que inicie el Mundial, el primero que se jugará en tres países y que se disputará también por vez primera con 48 selecciones, sus equipos no están muy estables y todo comienza por la dirección técnica.

Selección de Canadá

En el equipo de Canadá a todos les cayó por sorpresa que el técnico John Herdman, quien los llevó a la Copa del Mundo de Qatar 2022, renunció sorpresivamente para irse a la Major League Soccer, al Toronto FC.

Herdman, quien es considerado como el mejor técnico en la historia de Canadá, no aguantó el desastre administrativo que hay en su federación, que estuvo a punto de declararse en bancarrota, Canadá jugará hasta octubre contra Japón.

Selección de Estados Unidos

Estados Unidos es el campeón de la Liga de Naciones de la Concacaf, pero eso no quita que en su equipo nacional no haya problemas. Después de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el técnico Gregg Berhalter fue separado por un escándalo que destapó la familia de un jugador que quedó dolido por no jugar en el Mundial, pero ha regresado.

Medios estadounidenses señalan que Berhalter no se ha comunicado con los líderes del grupo, ni con los que tuvo conflicto para suavizar las cosas en el vestidor.

Los Estados Unidos se enfrentarán en la fecha FIFA de septiembre contra Uzbekistán y Omán.

Selección de México

En lo que respecta a la selección mexicana, Jaime Lozano inicia su camino después de la crisis en la Liga de Naciones de Concacaf y el triunfo de la Copa Oro, pero sin equipo completo debido a que varios de sus jugadores europeos están arreglando contratos.

El Tricolor se enfrentará a Australia y Uzbekistán en la próxima Fecha FIFA.