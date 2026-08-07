México firma otra jornada exitosa con más medallas

México mantuvo el paso ganador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al sumar medallas en siete disciplinas. Geraldine Sánchez destacó con la plata en Skateboarding Street; Luis Avilés también fue subcampeón de Atletismo en los 400 metros, en tanto que Katia Salcido y Pablo Benavides aportaron bronces en Karate (-50 kg y +84 kg).

Lorena Rangel completó la cosecha en la pista al quedarse con el tercer lugar en los mil 500 metros, tras registrar un tiempo de 4:12.06, mientras que el país también consiguió el 1-2 en el Pentatlón Moderno varonil.

En Canotaje, Ximena Aparicio y Ana Cecilia Martínez conquistaron el bronce en la prueba de C2-500 metros, resultado con el que abrieron el medallero mexicano de este deporte. La dupla de Guillermo Quirino y Gustavo Eslava terminó en la cuarta posición de la final varonil, apenas a siete centésimas del podio, y el equipo nacional aún tendrá participación en nuevas finales durante los próximos días.

La Esgrima volvió a responder con una brillante actuación al conquistar dos oros gracias a Brandon Romo, en sable varonil, y Frania Tejeda, en espada femenil. A ellos se sumaron los bronces de Gibrán Zea y María José Ramírez, resultados que permitieron a México mantenerse como líder del medallero de la disciplina con un balance de cuatro oros, dos platas y cuatro bronces.

La Natación Artística también arrancó con fuerza al conquistar dos oros y una plata en las tres primeras finales. El equipo mixto técnico se coronó campeón, mientras que Camila Argumedo obtuvo el oro en solo técnico femenil y Diego Villalobos sumó la plata en la rama varonil.

Al cierre de la jornada del miércoles, México acumuló 314 medallas: 139 de oro, 91 de plata y 84 de bronce.

Nuevas preseas

La cosecha para México continuó este jueves con destacadas actuaciones en Esgrima, Levantamiento de Pesas, Pentatlón Moderno, Vela, Tiro Deportivo y Natación Artística, disciplinas que volvieron a colocar a la delegación nacional en lo más alto del podio.

En Esgrima, el representativo femenil de florete integrado por Nataly Michel, Jimena Torres y Georgina Morales se proclamó campeón al vencer a Venezuela en la final, adjudicándose la medalla de oro y confirmando el dominio mexicano en este deporte.

El Levantamiento de Pesas también aportó preseas al medallero nacional. Irene Borrego conquistó el bronce en la modalidad de arranque de la categoría de 58 kilogramos al registrar un levantamiento de 91 kilos. Por su parte, el olímpico Jorge Cárdenas brilló en la división de 71 kilogramos al ganar el oro en arranque con una marca de 150 kilos y posteriormente sumar la plata en envión tras levantar 167 kilos.

En Pentatlón Moderno, la dupla conformada por la mexiquense Catherine Oliver y el aguascalentense Yael Marmolejo se colgó el oro en la prueba de relevo mixto, reafirmando el protagonismo de México en esta disciplina. El representativo nacional también celebró otro título gracias a Sofía Baeza y Álvaro Ramírez, quienes conquistaron el primer lugar en la competencia mixta de vela.

La jornada dorada se extendió al Tiro Deportivo, en el que los equipos mixtos mexicanos obtuvieron las medallas de oro y bronce en la final de rifle de aire. Finalmente, Diego Villalobos e Itzamary González cerraron el día con otra actuación sobresaliente al conquistar el oro en la final de dueto mixto técnico de Natación Artística con una puntuación de 222.0067 unidades.

Con esa cifra, la delegación tricolor continúa como una de las grandes protagonistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, manteniendo un ritmo de competencia que la perfila para cerrar la justa con una de las mejores actuaciones de su historia.