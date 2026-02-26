México golea a Islandia

Jugar el partido entre México e Islandia a puerta cerrada fue una remota opción sobre la mesa. Por fortuna de todos, no fue así. Tanto la Selección Mexicana como la afición queretana, cumplieron con las expectativas. Tres goles rojiblancos, tres estrenos.

El triunfo del Tricolor (4-0) sobre los europeos suponen un bálsamo

Entre varios elementos que conformaron las convocatorias de enero y febrero, hay un nombre que resalta con marca textos fluorescente en la lista de Javier Aguirre: Armando “La Hormiga” González, el delantero del Guadalajara.

Antes de la primera Fecha FIFA del año, los jugadores de la Liga MX recibieron su oportunidad y parece que el atacante de las Chivas superó la prueba. Con buena participación en enero y un gol con asistencia frente a Islandia, “La Hormiga” alza la mano para ser uno de los cuatro delanteros que el Vasco pretende llevar al próximo Mundial.

Con goles de Richard Ledezma (22’), Armando González (24’), Jesús Gallardo (60’) y Brian Gutiérrez (90+1’), la Selección Mexicana sumó su tercera victoria en fila en lo que va del año 2026.