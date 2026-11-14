México inicia su camino vs Jamaica

La Selección Mexicana afrontará este sábado una prueba importante en su nueva etapa bajo la dirección técnica de Rafael Márquez, cuando visite a Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027, en el National Stadium de Kingston, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El compromiso marcará el debut oficial del histórico exdefensor como entrenador del combinado nacional, después de cuatro encuentros amistosos de preparación en los que México no consiguió victorias, con un balance de dos empates y dos derrotas. Por ello, el enfrentamiento ante los caribeños representa una oportunidad para comenzar con mejores sensaciones el camino competitivo de esta nueva etapa.

El Tricolor contará con una convocatoria de 28 futbolistas, entre los que destacan nombres como Santiago Giménez, Julián Quiñones, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Gilberto Mora, César Montes y Raúl Rangel. La lista combina experiencia internacional y juventud para afrontar una eliminatoria que exige resultados.

Del otro lado estarán los Reggae Boyz, que buscarán aprovechar su condición de locales. Jamaica consiguió su clasificación a esta instancia después de terminar segundo del Grupo B de la Liga A, con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota.

En los antecedentes recientes existe una tendencia favorable a México, que ganó el enfrentamiento más reciente entre ambos por 1-0 en la Copa América 2024. Sin embargo, Jamaica representa un rival que exigirá concentración y contundencia durante los 90 minutos.

La eliminatoria se definirá el martes 17 de noviembre, cuando ambos seleccionados disputen la vuelta en el Estadio BBVA de Monterrey. El ganador del global avanzará al Final Four y obtendrá su clasificación a la Copa Oro 2027.