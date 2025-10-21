México levanta la mano para la Copa Mundial Femenil

México buscará ser sede de otra Copa del Mundo. Este lunes se presento, en la ciudad de Nueva York, la candidatura de nuestro país, junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, para albergar la edición 2031 de la Copa Mundial Femenil de la FIFA.

¿México recibirá el Mundial Femenil de 2031?

Meses atrás la FIFA dio a conocer que Estados Unidos albergará la edición 2031 de la Copa del Mundo Femenil y que lo haría junto a otras dos naciones de Concacaf, las cuales serán confirmadas dentro de poco.

TV Azteca informó recientemente que la FIFA hará el anuncio de las otras sedes mundialistas el lunes 20 de enero; México y Jamaica serían los coanfitriones del Mundial.

¿Qué ciudades mexicanas serían sedes?

Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara repetirían como sedes mundialistas tras su papel en 2026, a las cuales se sumarán en 2031 las ciudades de Pachuca, Torreón, Aguascalientes, Puebla y Toluca. Se estima que el territorio mexicano albergaría hasta 25 duelos mundialistas.

Mundiales en México

La edición de 2031 sería la primera vez que México tendría un Mundial Femenil de la FIFA, al igual que Jamaica, mientras que Estados Unidos fungirá como sede por tercera vez en su historia tras haber recibido el torneo en 1999 y 2003.

A nivel varonil el territorio mexicano ya fue sede de las Copas del Mundo de 1970 y 1986, y será coanfitrión de 2026. En el sector juvenil figuran la Copa del Mundo sub-20 de 1983 y la sub-17 del año 2011.