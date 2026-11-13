México mejora su cosecha en Olímpicos Juveniles

La delegación mexicana conquistó tres preseas más de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026, gracias a las actuaciones de la delegación en Boxeo y Tae Kwon Do. Con un total de 14 medallas, ya superó las 12 que consiguió en Buenos Aires 2018.

México sumó una última presea luego de que la chiapaneca y ganadora del Premio Estatal del Deporte 2026, Vania Mondragón, junto con los atletas Sarai Herrera, Guillermo Cortés y Jorge Martínez consiguieran subir al podio en la competencia de Tae Kwon Do por equipos mixtos.

Mondragón, Herrera, Cortés y Martínez representaron a México en una prueba que reunió a jóvenes talentos de distintas naciones, y consiguieron llevarse una presea que fortalece la participación de la delegación tricolor en la justa deportiva.

El resultado también significó un cierre destacado para los taekwondoínes mexicanos, quienes encontraron en la competencia por equipos mixtos la oportunidad de despedirse de Dakar 2026 desde el podio.

Con esta actuación, el Tae Kwon Do volvió a aportar al medallero nacional y confirmó el protagonismo de los jóvenes deportistas mexicanos en el escenario internacional.

La medalla número 13

La cosecha mexicana también tuvo como protagonistas a Ocampo y Nieblas, quienes consiguieron un par de bronces en boxeo.

Ocampo, nativo de Naucalpan, Estado de México, subió al podio en la categoría de 50 kilogramos, después de caer en las semifinales con el irlandés Kristian Jubani.

“Traté de dar lo mejor en mi pelea, que es lo que cuenta, y a seguir trabajando para ver los errores y corregirlos”, comentó el boxeador.

Nieblas logró el tercer lugar en la división de los 70 kilogramos. Alcanzó las semifinales, donde se enfrentó al kazajo Bibarys Ashirbay, considerado uno de los principales exponentes en la categoría y campeón mundial.

Aunque no pudo avanzar a la pelea por el oro, reconoció la dificultad del enfrentamiento y destacó el significado que tiene para él conseguir una medalla olímpica juvenil.

“Me enfrenté con el campeón mundial, de hecho. Me tocó conocerlo en Tailandia. Di mi mejor actuación en el ring. Y siento que, para mí, esta medalla de bronce es muy importante, porque nunca me lo imaginé. En mi carrera boxística, nunca me imaginé una medalla de bronce, y más que sea olímpica”, reconoció, para el Comité Olímpico Mexicano.

A la espera de que México coseche más preseas, los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 terminarán este viernes 13 de noviembre.