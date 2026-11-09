México obtiene su primera plata en Dakar 2026

México sumó su primera medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de que Karen Ríos alcanzó el segundo lugar en la final femenil de los 45 kilogramos de Lucha en Playa. La cosecha de la delegación mexicana no terminó ahí, pues Kendra Duany añadió un bronce en la prueba de Lanzamiento de Disco.

De esta manera, México llegó a seis preseas en la justa juvenil, con una de plata y cinco de bronce.

Karen Ríos, de 17 años, cayó por 3-1 ante la senegalesa Ndeye Diatta en la disputa por el oro. Una decisión arbitral cambió el rumbo de la pelea, luego de que la joven oaxaqueña ejecutó una proyección mediante un candado a la cabeza de su rival. Si bien esto le otorgó tres puntos, los jueces terminaron por invalidar la acción.

En la recta final del combate, Ríos Silva sumó una unidad para acortar la diferencia, pero el tiempo también jugó en su contra. El podio lo completó la colombiana Valery Rubio, quien se impuso ante la argelina Meriem Safiya en la arena de Saly Beach West.

Por otra parte, Kendra Duany se colgó la presea de bronce con un lanzamiento de 48.44 metros. De raíces cubanas, la joven naturalizada mexicana completó el podio en el que la chipriota Marina Hadjicosta se adueñó del oro con un registro de 53.20 metros.

La plata fue para la tunecina Katr Ennada Jaoued, quien concluyó la final femenil con un lanzamiento de 49.28 metros.

“Su alegría por representar a México fue contagiosa. No dejó de sonreír ni de abrazar a cada uno de los mexicanos con quienes se encontró en la pista, recordándonos que el deporte también es amistad, gratitud y la oportunidad de disfrutar cada momento que nos regala la vida”, celebró María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicana (COM).

A la espera de cosechar más medallas para la delegación nacional, los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 terminarán el próximo viernes, 13 de noviembre.