México, por el liderato ante una exigente R. de Corea

La selección mexicana afrontará este compromiso con la confianza que le dio el triunfo de 2-0 sobre Sudáfrica en su debut, resultado que la colocó en la cima del Grupo A por mejor diferencia de goles. Ahora, el equipo dirigido por Javier Aguirre tendrá una prueba de mayor exigencia frente a una escuadra surcoreana que también arrancó con victoria.

República de Corea sorprendió en la primera jornada al imponerse 2-1 a Chequia, mostrando un Futbol dinámico, velocidad por las bandas y gran capacidad para aprovechar los espacios. Los asiáticos buscarán repetir la fórmula para complicar al conjunto mexicano y acercarse a la clasificación.

México confía en mantener la solidez defensiva mostrada en el partido inaugural y en el buen momento ofensivo de Santiago Giménez y Raúl Jiménez, quienes lideran el ataque tricolor. Además, la experiencia de Edson Álvarez en el mediocampo será clave para controlar el ritmo del encuentro.

El historial favorece ligeramente al conjunto mexicano, aunque los enfrentamientos entre ambas selecciones suelen ser muy disputados. Corea del Sur cuenta con futbolistas de gran nivel internacional, encabezados por Son Heung-min y Lee Kang-in, quienes representan el principal peligro para la zaga nacional.

Una triunfo permitiría a México asegurar prácticamente su boleto a los octavos de final e incluso el liderato del Grupo A antes de enfrentar a Chequia en la última jornada. Por su parte, República de Corea intentará dar un golpe de autoridad y acercarse también a la siguiente ronda.