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México quiere ser protagonista ante Chequia

Junio 24 del 2026
México quiere ser protagonista ante Chequia

México afrontará su último compromiso de la fase de grupos con la posibilidad de asegurar el primer lugar del Grupo A. Después de vencer 2-0 a Sudáfrica en el debut y superar por la mínima diferencia a República de Corea, el conjunto tricolor llega con seis puntos, confianza y una defensa que todavía no ha recibido gol en el torneo.

El equipo dirigido por Javier Aguirre ha mostrado orden táctico y solidez colectiva, aunque todavía busca mayor contundencia en ataque. Raúl Jiménez ha sido el referente ofensivo, mientras que Edson Álvarez y Luis Romo han aportado equilibrio en el mediocampo. La expectativa es que México mantenga la intensidad desde el inicio para evitar complicaciones y confirmar su candidatura como uno de los protagonistas del certamen.

Del otro lado estará una selección de Chequia que llega obligada a sumar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar. Los europeos comenzaron el mundial con una derrota 2-1 frente a República de Corea, pero reaccionaron en su segunda presentación al igualar 1-1 con Sudáfrica, resultado que les permitió mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Chequia apostará por un juego físico y de presión, buscando aprovechar cualquier espacio que deje el conjunto mexicano. La fortaleza aérea y la experiencia de varios de sus futbolistas serán sus principales armas para intentar sorprender a un rival que parte como favorito, aunque sabe que no puede confiarse en un duelo de alta exigencia.

Se espera un partido intenso, con un estadio lleno y un gran ambiente en la Ciudad de México. La afición mexicana espera que su selección mantenga el buen nivel mostrado en sus primeras dos presentaciones y confirme su pase a la fase de eliminación directa con una actuación convincente frente a una Chequia que se jugará el todo por el todo.

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