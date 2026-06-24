México quiere ser protagonista ante Chequia

México afrontará su último compromiso de la fase de grupos con la posibilidad de asegurar el primer lugar del Grupo A. Después de vencer 2-0 a Sudáfrica en el debut y superar por la mínima diferencia a República de Corea, el conjunto tricolor llega con seis puntos, confianza y una defensa que todavía no ha recibido gol en el torneo.

El equipo dirigido por Javier Aguirre ha mostrado orden táctico y solidez colectiva, aunque todavía busca mayor contundencia en ataque. Raúl Jiménez ha sido el referente ofensivo, mientras que Edson Álvarez y Luis Romo han aportado equilibrio en el mediocampo. La expectativa es que México mantenga la intensidad desde el inicio para evitar complicaciones y confirmar su candidatura como uno de los protagonistas del certamen.

Del otro lado estará una selección de Chequia que llega obligada a sumar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar. Los europeos comenzaron el mundial con una derrota 2-1 frente a República de Corea, pero reaccionaron en su segunda presentación al igualar 1-1 con Sudáfrica, resultado que les permitió mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Chequia apostará por un juego físico y de presión, buscando aprovechar cualquier espacio que deje el conjunto mexicano. La fortaleza aérea y la experiencia de varios de sus futbolistas serán sus principales armas para intentar sorprender a un rival que parte como favorito, aunque sabe que no puede confiarse en un duelo de alta exigencia.

Se espera un partido intenso, con un estadio lleno y un gran ambiente en la Ciudad de México. La afición mexicana espera que su selección mantenga el buen nivel mostrado en sus primeras dos presentaciones y confirme su pase a la fase de eliminación directa con una actuación convincente frente a una Chequia que se jugará el todo por el todo.