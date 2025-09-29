México rescata el empate 2-2 ante Brasil

Casi de último minuto, la Selección Mexicana logró sacarle el empate a Brasil 2-2. Cuando todo parecía que iba a ser un amargo debut en la Copa del Mundo Sub-20, los dirigidos por Eduardo Arce sacaron la casta y le borraron la sonrisa a la “Canarinha”. El equipo mexicano logró meterse a la pelea de la clasificación gracias al empate y llegarán con más confianza para enfrentar a España, este miércoles 1 de octubre a las 14:00 horas (tiempo central de México).