México se corona en el Campeonato Sub-20

La historia tuvo el final que todos soñaban. La selección mexicana sub-20 coronó un torneo extraordinario al derrotar (2-0) a Estados Unidos y proclamarse bicampeón de la Concacaf ante una afición que jamás dejó de creer. En una tarde especial, el estadio Banorte fue testigo del nacimiento de una generación que respondió con coraje y Futbol en el momento más importante.

El triunfo fue el premio a un equipo que nunca dejó de creer. Después de asegurar su lugar en la Copa del Mundo y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el Tricolor salió a disputar la final con la convicción de que todavía quedaba una misión por completar. Noventa minutos después, el sueño estaba consumado.

No fue un partido sencillo. Estados Unidos jamás bajó los brazos, fiel a la competitividad que ha caracterizado históricamente, y buscó incomodar cada salida del conjunto mexicano. Sin embargo, el Tricolor mantuvo la calma, apostó por la posesión del balón y logró generar peligro en el área rival con un par de aproximaciones que exigieron la atención del guardameta Kayne Rizvanovich.

Poco antes de cumplirse la primera media hora de juego, las tribunas estallaron de emoción. México encontró la recompensa a su insistencia en una jugada a balón parado que terminó con un remate de Cristóbal Alfaro dentro del área. Aunque el arquero Kayne Rizvanovich consiguió contactar el balón en un intento por evitar la caída de su marco, la esférica ya había cruzado la línea de gol, decretando el tanto al minuto 28.

El panorama se complicó todavía más para el conjunto estadounidense antes de llegar al medio tiempo. Chris Applewhite, capitán del equipo, fue expulsado tras una acción que dejó a su selección con diez hombres sobre el terreno de juego.

Con la necesidad de reaccionar, Estados Unidos adelantó líneas en la segunda parte, mientras México apostó por mantener el orden y aprovechar los espacios.

Cierre

Cuando el encuentro parecía haber entrado en una fase de pocas emociones, México aprovechó una desatención defensiva para ampliar la ventaja. Kayne Rizvanovich falló al intentar salir por el balón y dejó la oportunidad servida para Cristóbal Alfaro, que no perdonó y, con un remate de cabeza, completó su doblete al minuto 69.

Ante una selección estadounidense golpeada anímicamente, México tuvo oportunidades para ampliar todavía más la ventaja. Sin embargo, la falta de contundencia y algunas intervenciones defensivas evitaron que el marcador volviera a moverse.

En cuanto el árbitro decretó el final del partido, los jugadores mexicanos corrieron a celebrar con la afición, que reconoció con aplausos y cánticos el esfuerzo realizado durante todo el torneo.