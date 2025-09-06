México se mide con Japón

El seleccionado mexicano disputará este sábado en Estados Unidos un exigente partido amistoso contra Japón, que será una prueba clave rumbo al Mundial 2026. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Oakland-Alameda County Coliseum, en Oakland, California, y se tiene programado para las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Este compromiso representa el punto de partida de una gira en la que México enfrentará a dos de los equipos más destacados del continente asiático. Lo seguirá un duelo contra Corea del Sur, el martes 9 de septiembre, en Nashville. La convocatoria reciente confirmó el retorno de figuras importantes y juveniles con mucho impulso en su carrera nacional e internacional.

México llega después de alzar el título de la Copa Oro 2025, en busca de mantener su buena racha de resultados y ganar ritmo competitivo. Japón, el primero en clasificarse al Mundial 2026 fuera del cuadro anfitrión, llega con un alto rendimiento y sólida forma de juego.

El enfrentamiento servirá como referencia para evaluar tácticas, nuevos rostros en el equipo y preparación física ante rivales de peso mundial. Este encuentro será más que un simple amistoso: es un escenario de puesta a punto para el Tri, en términos tácticos, físicos y mentales. Japón, con su estilo vertiginoso y precisión técnica, representa una prueba de alto nivel.

El resultado tendrá peso simbólico; una victoria fortalecería el ánimo y el camino para el Mundial, mientras que el rendimiento frente a un adversario exigente permitirá ajustar detalles clave en la alineación y en el esquema de juego.