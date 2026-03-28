México se mide con Portugal en casa

La selección mexicana afrontará un compromiso de alto nivel este sábado 28 de marzo, cuando reciba a Portugal en partido amistoso internacional a disputarse en el estadio Azteca, escenario que reabre sus puertas tras un proceso de remodelación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El encuentro, programado para las 19:00 horas, no solo representa una prueba exigente para el conjunto tricolor, sino también un momento simbólico al marcar el regreso del combinado nacional al inmueble más emblemático del país, ahora renovado para albergar nuevamente eventos de talla internacional.

¿Cómo llegan?

Bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, México continúa con su proceso de preparación, buscando consolidar una base sólida de jugadores que puedan responder en la próxima justa mundialista. Este compromiso ante una selección europea como Portugal permitirá evaluar el funcionamiento colectivo, así como el rendimiento individual ante un rival de jerarquía.

Por su parte, el conjunto lusitano llega con una plantilla competitiva, aunque con ausencias importantes, lo que no disminuye el atractivo del encuentro. Portugal mantiene un estilo dinámico, con transiciones rápidas y buen manejo del balón, características que pondrán a prueba la solidez defensiva del conjunto mexicano.

Se espera un ambiente inmejorable en el Coloso de Santa Úrsula, donde miles de aficionados se darán cita para presenciar este choque internacional, que además servirá como ensayo logístico y operativo de cara a futuros eventos. La expectativa es alta, tanto por el nivel de los equipos como por el significado que tiene este partido en el contexto actual del Futbol nacional.

Más allá del resultado, el duelo entre México y Portugal se presenta como una oportunidad para que el Tricolor reafirme su identidad de juego, recupere confianza ante su afición y continúe afinando detalles en su camino rumbo a 2026.