México Sub 17 continúa con vida

El talento chiapaneco volvió a destacar en el escenario internacional. Jhonnatan Tadeo Grajales D’ Gómez, originario de Tuxtla Gutiérrez y actual jugador de Chivas Sub 19, avanzó con la Selección Mexicana a los Octavos de Final del Mundial Sub 17 Qatar 2025, luego de un empate 2-2 ante Argentina y una dramática victoria 5-4 en tanda de penales. El partido se disputó este viernes en el campo 2 del Aspire Zone en Doha.

Grajales, capitán del combinado nacional, volvió a ser titular y completó los 90 minutos, consolidándose como una pieza fija en el esquema del técnico Carlos Cariño. Con este encuentro suma ya 270 minutos en el torneo, tras haber iniciado también ante Corea y Costa de Marfil durante la fase de grupos. Su liderazgo desde la defensa ha sido determinante para mantener el orden del equipo en momentos de mayor presión.

México tuvo un arranque complicado después del gol tempranero de Ramiro Tulián al minuto 9. Sin embargo, el conjunto tricolor mostró carácter y remontó con anotaciones de Luis Gamboa al 46 y 58. Cuando parecía que el triunfo estaba asegurado, Argentina igualó al 87 por conducto de Fernando Closter, enviando el duelo a penales.

En la definición desde los once pasos surgió la figura del portero Santiago López, quien atajó el primer disparo rival y posteriormente anotó el quinto penal mexicano para sellar el pase a la siguiente ronda. México enfrentará a Portugal el próximo martes en un duelo que promete ser uno de los más exigentes del torneo.

El 2025 ha sido un año crucial para Jhonnatan Grajales, quien ha participado en todo el proceso mundialista: Torneo del Sol Sub 18 en Toluca, Premundial FIFA Sub 17, giras en Sudamérica por Argentina y Colombia, el Torneo Canteras de América y la reciente gira europea en República Checa. Su consistencia y madurez competitiva lo han convertido en uno de los referentes de esta generación.

La Selección Mexicana continúa su camino en Qatar con la firme intención de llegar lo más lejos posible, mientras Grajales reafirma su papel como uno de los jóvenes defensores con mayor proyección del país.