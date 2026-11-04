México suma dos medallas en una jornada histórica

México vivió una jornada destacada en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 al conquistar dos medallas de bronce gracias a las actuaciones del nadador Daniel Saborío y la selección mexicana de Beisbol 5, quienes colocaron a la delegación nacional en el medallero.

La primera presea llegó en la alberca, donde Saborío consiguió el tercer lugar en los 400 metros estilo libre con un tiempo de 3:52.72 minutos. El oro fue para el saudí Rami Alrahmouni, con 3:47.86, mientras que el ruso Bogdan Toropkin obtuvo la plata con 3:50.46.

“Significa muchísimo. Fue un camino muy largo hasta llegar aquí. Estoy agradecido con toda la gente que me ayudó. Me imaginé estar en este momento porque siempre ha sido un sueño. Fue la temporada más difícil de mi vida; no sabía si había ganado, pero estoy feliz. Me quité un gran peso de encima”, expresó el atleta.

Horas después, la selección mexicana de Beisbol 5 también subió al podio tras vencer por 2-1 a Kenia en el partido por el tercer lugar. El equipo nacional se recuperó de la derrota ante China Taipéi en semifinales y aseguró el segundo bronce para México.

De esta forma México consiguió sus primeras preseas en Dakar 2026. Por su parte, China encabezaba el medallero con cuatro oros, dos platas y un bronce.