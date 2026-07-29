México supera las 100 medallas

La cosecha de medallas para México no se detiene en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de República Dominicana, donde los atletas nacionales continúan protagonizando actuaciones destacadas que mantienen al país entre los principales protagonistas de la justa regional.

En una nueva jornada de competencias, la delegación tricolor alcanzó la emblemática cifra de 100 medallas, reflejo del trabajo y la preparación de una generación que combina experiencia con nuevas figuras.

Con resultados sobresalientes en disciplinas como Ciclismo, Tae Kwon Do, Gimnasia, Remo y Esquí Acuático, México ha reafirmado su condición de potencia deportiva en la región.

El desempeño de sus representantes no solo ha permitido incrementar el número de preseas, sino también fortalecer la aspiración de conquistar nuevamente la cima del medallero, objetivo que la delegación mantiene firme conforme avanzan las competencias.

Al momento, México acumula 109 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de las cuales 41 son de oro, 38 de plata y 30 de bronce, números que reflejan el sólido desempeño de la delegación nacional en los primeros días. Sin embargo, la cosecha de preseas aún está lejos de terminar, ya que varias de las disciplinas más fuertes para el país todavía no han entrado en acción o apenas comienzan su calendario.

Deportes como Clavados, Natación y Tiro con Arco, históricamente generadores de medallas para México en eventos del ciclo olímpico, representan una gran oportunidad para incrementar el conteo y fortalecer la posición del país en el medallero. El más cercano rival es Colombia con 72 preseas en total, mientras que el tercer puesto es para Cuba con 43 metales.

Claudia Sheinbaum, feliz por las medallas

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor de Rommel Pacheco al frente de la Conade, por las preseas ganadas en los Jugos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde México encabeza el medallero. Comentó que lo invitará a Palacio Nacional para que informe “qué nuevas acciones está tomando”, respecto a la organización de la Comisión.

“Rommel tiene muchas virtudes, una de ellas es que no hay imposibles, él va, se mueve, hace trabaja todo el día. Busca que los atletas puedan ir a competencias, si en el momento, por razones burocráticas, no pudo tener recursos suficientes, habla con los organizadores. Es muy activo y además los atletas lo quieren mucho”, dijo.

Destacó el apoyo para los deportista que participan en la competencia regional, y afirmó que “prácticamente todos los que van a Centroamericanos, están becados”.

También dijo que podría invitar a Isaac del Toro a Palacio Nacional, por su destacada participación en el Tour de Francia. “Vino aquí el día del premio nacional del deporte, él se llevó uno de los premios, pero sí, con gusto (lo recibimos), es una persona muy sencilla”, comentó.