México va por oro y el boleto olímpico en el mundial

México va por algo más que una medalla en Düsseldorf: las primeras plazas olímpicas del Flag Football. Las selecciones femenil y varonil disputarán del 13 al 16 de agosto el Mundial de la IFAF, donde los dos mejores equipos elegibles de cada rama obtendrán un lugar para Los Ángeles 2028. El representativo femenil llega como número uno del ranking mundial y el varonil ocupa el tercer puesto.

La actividad mexicana arrancará de madrugada, el jueves 13 de agosto. La escuadra debutará ante Alemania a las 1:15 a.m., y ese mismo día enfrentará a Eslovenia a las 8:45 a.m.; el viernes 14 cerrará la fase de grupos contra Italia, a las 3:45 a.m. El varonil también tendrá un inicio madrugador: jugará ante Alemania a las 2:30 a.m. del jueves, después se medirá con Brasil a las 10:00 a.m., y el viernes enfrentará a Suiza a las 6:15 a.m. Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

El premio es mayúsculo: los dos mejores equipos elegibles de cada rama en el mundial obtendrán una plaza para Los Ángeles 2028. Estados Unidos ya tiene asegurado su lugar como anfitrión, por lo que México deberá terminar entre los primeros para conquistar uno de los boletos disponibles.

La confianza del conjunto femenil también nace del trabajo hecho durante el año. La capitana Silvia Contreras destacó la exigencia del proceso y el crecimiento del grupo: “Sé que ahorita soy mejor que el año pasado”, declaró.

La jugadora explicó que esa evolución le permite considerar al equipo actual como “el mejor”, aunque aclaró que no se trata de compararlo con otras generaciones, sino de reconocer el nivel alcanzado.

Si avanzan, México disputará cuartos y semifinales el sábado 15. Las finales serán el domingo 16.