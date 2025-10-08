México vence a Chile y califica a cuartos de final

La Selección Mexicana de Futbol avanzó a cuartos de final en el Mundial Sub 20, al vencer la tarde de este martes con un contundente 4 goles a 1 a su homóloga de Chile, anfitriona del torneo, en partido jugado en Valparaíso.

México, dirigido por Eduardo Arce, mantiene el invicto en el Mundial Sub 20.

De esta forma, los mexicanos alcanzaron algo que los mayores anhelan desde hace muchos años: avanzar al quinto partido del Mundial.

Pese a que La Roja supo crear un par de ocasiones en la portería azteca, fue el Tri el que terminó rompiendo el cero antes de la media hora de juego.

Fue a los 25 minutos cuando vino un servicio elevado cerca del área chilena y ahí Gilberto Mora apareció para bajar el balón a la llegada de Tahiel Jiménez, quien de primera le pegó un zapatazo que superó el lance del portero Sebastián Mella.

Iker Fimbres, con un potente disparo desde media distancia, venció al arquero rival y puso el 2-0. Un golazo que no solo dio tranquilidad al Tri, sino que confirmó el dominio del partido, al minuto 67.

Minuto 80, Hugo Camberos liquidó el partido tras una gran combinación de la selección juvenil; quedó solo frente al arco para aumentar la victoria tricolor. Seis minutos después, Hugo marcó su doblete para poner el marcador 4-0.

Finalmente al 88’, Francisco Rossel marcó el de la honra para “La Roja”.

Invicto

En la fase de grupos, los mexicanos empataron con España y Brasil y derrotaron a Marruecos, que terminó líder del grupo, para avanzar en segundo lugar en el “grupo de la muerte”.

Chile, selección de la que se esperaba más, ya que jugó en casa, tuvo decepcionante fase de grupos, tras vencer a Nueva Zelanda y perder con Japón y Egipto.

El ganador del choque entre México y Chile se enfrentará en la siguiente fase al vencedor del cruce entre Nigeria y Argentina.

Más temprano, España, escuadra que compartió el Grupo C con la Selección Mexicana,derrotó 1-0 a Ucrania para sellar su boleto a la instancia de los mejores ocho.