México vence a Países Bajos con golazo

México finalmente encontró la fórmula para sumar de a tres en el Mundial Sub-17 Femenil, luego de un inicio complicado en el torneo y tras un debut desastroso ante Corea del Norte —triple campeona de la categoría—, el equipo dirigido por Miguel Gamero enfrentó su segundo compromiso en tierras marroquíes con la urgencia de redimirse contra Países Bajos, una potencia europea que también busca protagonismo en el certamen.

En un partido lleno de tensión y entrega, el Tricolor se impuso con drama (1-0) gracias a un espectacular gol de Citlalli Reyes que rompió el equilibrio en la segunda mitad.

En desventaja

A pesar de jugar con una menos durante más de media hora, tras la expulsión de Vanessa Paredes, México mostró carácter y orden defensivo para conservar la ventaja y sumar sus primeros tres puntos en el torneo, manteniendo vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Con jugadas por las bandas y la velocidad de sus atacantes, la selección mexicana se lanzó desde el comienzo al frente, teniendo oportunidades claras sobre la meta de Maren Groothoff, quien con apoyo de su defensa, respondió en cada oportunidad.

El acercamiento más claro de las mexicanas llegó cerca del final del primer tiempo, gracias a un potente disparo de larga distancia de Zoé Sánchez, que puso a temblar la meta neerlandesa.

Cierre cardiaco

La llegada del segundo tiempo permitió a México modificar e intentar, con variantes, abrir el marcador, pero la falta de contundencia fue clave para no concretar las oportunidades.

Con el control del esférico y pese a tener una menos en la cancha, el cuadro mexicano se volcó al frente en los últimos minutos, consciente de la necesidad de lograr la victoria.

El esfuerzo del combinado azteca tuvo su recompensa al ver a Citlalli Reyes tomar el balón y, con un disparo de larga distancia, mandarlo al fondo, causando la explosión del equipo que gritó con locura el tanto del triunfo (minuto 86).

En la recta final, México fue inteligente y, pese a tener un par de ocasiones más, también supo resistir los ataques europeos para quedarse con el resultado.