México vs Perú: así llegan las dos selecciones

Este martes 29 de septiembre de 2026, México y Perú se enfrentarán en un partido amistoso de Fecha FIFA en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, a las 19:00 horas.

El último enfrentamiento entre ambos terminó con victoria para México por 1-0, gracias a un gol de Hirving Lozano en septiembre de 2022. Pero más que mirar lo que pasó hace algunos años, hay algo que puede contar mucho más sobre este partido: los dos equipos vienen de disputar amistosos que ya dejaron algunas pistas de lo que buscan en esta nueva etapa.

México llega con buenas señales

Para el Tri, este será apenas el segundo partido de Rafael Márquez como director técnico, después de su debut ante Colombia el pasado sábado 26 en Baltimore.

El resultado terminó 1-1, pero las estadísticas mostraron a un México que fue tomando el control después de los primeros minutos. El equipo llegó a tener entre 52% y 58% de posesión y generó entre 14 y 16 remates, frente a los cuatro o cinco de Colombia. También consiguió entre cuatro y seis tiros a portería, mientras que los colombianos apenas tuvieron un par.

Y hubo un nombre que terminó llevándose buena parte de la atención: Gilberto Mora. El jugador de 17 años marcó el empate y volvió a colocarse en el centro de la conversación alrededor de este nuevo Tri.

Perú viene de una noche mucho más complicada

Por otro lado, la historia reciente de Perú fue distinta. Se enfrentó a Estados Unidos el mismo sábado en Orlando y terminó perdiendo 4-1. Aunque Gianluca Lapadula consiguió igualar el partido al minuto 15, después del gol de Justin Ellis al 4, el conjunto estadounidense retomó la ventaja en el segundo tiempo y terminó ampliándola.

Las estadísticas también reflejaron la diferencia que hubo durante el encuentro. Estados Unidos tuvo cerca del 70% de la posesión y terminó con 16 remates, seis de ellos a portería. Perú, en cambio, apenas consiguió cinco disparos y dos con dirección al arco.