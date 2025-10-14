México y Ecuador se ven las caras hoy

México enfrentará este martes a la selección de Ecuador, luego de la goleada sufrida ante Colombia, en Arlington, Texas. En el equipo ecuatoriano saben que el Tricolor llegará con ganas y hambre de limpiar su imagen.

El argentino Sebastián Beccacece, director técnico de Ecuador, habló sobre la peligrosidad que significa medirse con México y asegura que será un duelo parecido a lo que se verá en el mundial.

“Es un rival que siempre nos ha costado, a lo largo de la historia, en Ecuador solo hemos ganado cuatro veces, es un Futbol de mexicanos que tienen un gran poderío para construir, para avanzar, muy técnico, siempre ha sido un equipo muy resistente y comprometido con su país”, declaró el joven estratega sudamericano.

“Será lindo un partido que nos llevará seguramente a una exigencia máxima, en un estadio lleno; será lejos de un amistoso, queremos que se parezca a partidos clasificatorios y del Mundial”, agregó.

Para Beccacece no es relevante que México haya sido goleado por Colombia en su encuentro pasado, para ellos su rival será una complicada prueba, comandada por un “gran estratega con muchas vivencias”.

El conjunto mexicano sufrió una categórica derrota en un amistoso ante Colombia por 4-0 en Arlington, Texas.

Jugadores a seguir en el México vs Ecuador

Por el cuadro mexicano, Carlos Acevedo es el titular en el arco, César Montes y Mateo Chávez como los centrales más importantes. Orbelín Pineda, Diego Láinez y Carlos Rodríguez conducen desde el mediocampo. Santiago Giménez es el estelar en ataque, con Alexis Vega e Hirving Lozano como alternativas.

En Ecuador, Hernán Galíndez es el arco estelar y con gran rendimiento. Joel Ordóñez y Willian Pacho se sostienen como los titulares en la zaga, con Christian Ramírez como lateral zurdo. En mediocampo Jordy Alcívar podría estar junto a Patrik Mercado, compañeros en Independiente. En ataque, Enner Valencia se mantiene en el equipo, junto a John Yeboah.

Antecedente

El último encuentro entre México y Ecuador fue el 1 de julio de 2024, en la fase de grupos de la Copa América que se jugó en Estados Unidos. El partido terminó 0-0.