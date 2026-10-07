México ya tiene rival para los cuartos de final

Luego de empatar (1-1) en Tegucigalpa frente a la selección de Honduras, Jamaica se convirtió en el próximo rival de México en los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf, ronda en la que el Tricolor buscará avanzar al Final Four del torneo.

El resultado conseguido por los Reggae Boyz ante Honduras terminó por definir el camino de México en la competencia. De esta manera, el conjunto dirigido por Rafael Márquez ya conoce al rival que enfrentará en la primera eliminatoria oficial de su proceso al frente de la selección mexicana.

Será el próximo mes de noviembre cuando México y Jamaica se enfrenten en una serie a dos partidos por un lugar en el Final Four de la Nations League de la Concacaf. El duelo representará una nueva oportunidad para el Tricolor de comenzar a mostrar avances bajo la conducción de Márquez.

El primer encuentro de la eliminatoria se disputará en Jamaica, aunque todavía está pendiente por confirmarse el estadio que recibirá el compromiso. La selección mexicana tendrá que afrontar el complicado ambiente que suele acompañar a los partidos como visitante en el Caribe.

La serie se definirá en territorio mexicano el martes 17 de noviembre, cuando el Tricolor reciba a Jamaica en el estadio BBVA, casa de los Rayados de Monterrey. El inmueble regiomontano será el escenario en el que México intentará sellar su clasificación al Final Four ante su afición.

Para Rafael Márquez, esta eliminatoria será una de las primeras pruebas oficiales de importancia desde que asumió la dirección del combinado nacional. El estratega tendrá la responsabilidad de preparar al equipo para una serie en la que cualquier detalle puede resultar determinante para conseguir el boleto a la siguiente fase.

Además del enfrentamiento entre México y Jamaica, los cuartos de final quedaron conformados por otros tres cruces. Panamá se medirá con Curazao, Canadá enfrentará a Guatemala y Estados Unidos tendrá como rival a Haití, en series que también definirán a los integrantes del Final Four.

Con el panorama definido, México comenzará a preparar su eliminatoria ante Jamaica con el objetivo de avanzar en la Nations League. El Tricolor tendrá primero que conseguir un buen resultado como visitante y después hacer valer su condición de local en el estadio BBVA para continuar con vida en el torneo.