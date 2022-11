Irán vs EU, duelo de alta tensión política

El encuentro de la fase de grupos entre Irán y Estados Unidos se llevará a cabo con el trasfondo de la tensión política que se remonta, en Copas del Mundo, hasta Francia 98, cuando ambas naciones se enfrentaron por primera vez.

Todo comenzó el domingo cuando US Soccer, la federación estadounidense de Futbol, decidió omitir el emblema de la República islámica en la bandera de Irán en una imagen de la clasificación de su grupo compartida en Twitter. El gesto fue una forma de protesta contra la crisis de derechos humanos que se vive en Irán.

La tensión llegó hasta la sala de prensa antes del duelo, donde un reportero iraní cuestionó al jefe de prensa de US Soccer por no darle la palabra a la prensa de dicho país y pidió respetar a su nación, ya que “se encuentra en la Copa del Mundo y no en la MLS Cup”.

Tim Ream y Walker Zimmerman, seleccionados del Team USA, respondieron, sin ahondar en el tema político, a la pregunta del reportero, quien cuestionó cuántos años tenían cuando su selección se enfrentó a Irán por primera vez en Copas del Mundo en 1998.

Partido

Iraníes y estadounidenses se enfrentarán en el Mundial de Qatar 2022 este martes a las 13:00 horas tiempo del centro de México. Será la primera vez que se midan en una justa mundialista desde Francia 1998, cuando Irán se impuso 1-2 a Estados Unidos.

Irán, con tres puntos, se juega junto a Estados Unidos, con dos unidades, el pase a los octavos de final de Qatar 2022, por el cual también contienden Inglaterra y Gales, que jugarán el mismo día y a la misma hora pata definir quién avanza de la fase de grupos.