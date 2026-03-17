Mezcalapa FC conquista el título en la 2013-2014

El conjunto de Mezcalapa FC se proclamó campeón del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga de Futbol Soccer Tuchtlán, dentro de la categoría infantil mayor (2013-2014), luego de imponerse 2-1 ante el representativo de Boca Junior en una emocionante final celebrada en las canchas de Caña Hueca.

El equipo que llegó como líder general del campeonato confirmó su gran temporada con una actuación sólida en el partido definitivo, mostrando orden en todas sus líneas y determinación para quedarse con el trofeo ante un rival que dejó todo sobre el terreno de juego.

Desde los primeros minutos se vivió un encuentro intenso, con ambos cuadros buscando imponer condiciones. Mezcalapa FC consiguió abrir el marcador gracias a Ángel Lionel Abad Morales, quien apareció en el momento oportuno para adelantar a su escuadra y poner en ventaja a los suyos durante la primera mitad.

Boca Junior reaccionó y logró emparejar las acciones por conducto de Iñaki Hernández, lo que provocó que el duelo cobrara mayor emoción, ya que ninguno de los dos equipos quería ceder terreno en la lucha por el campeonato.

Ventaja

Para la segunda parte el partido mantuvo un ritmo dinámico, con aproximaciones en ambas porterías. Sin embargo, la jugada decisiva llegó al minuto 21 del segundo tiempo, cuando Ángel Lionel Abad Morales, portando la camiseta número 21, firmó su doblete personal y devolvió la ventaja a Mezcalapa FC.

El gol fue celebrado con gran entusiasmo por jugadores, cuerpo técnico y familiares presentes en el escenario deportivo, conscientes de que aquella anotación los acercaba al título. A partir de ese momento el campeón mostró solidez defensiva y control del balón para mantener la ventaja hasta el silbatazo final.

Este logro también es reflejo del trabajo hecho desde el banquillo por los entrenadores Luis Rodríguez Cota y Ana Paola Rodríguez Vargas, quienes guiaron al plantel durante toda la temporada con disciplina, compromiso y una propuesta de juego que llevó al equipo a terminar como líder general y posteriormente levantar el trofeo.

Destacados

Entre las distinciones individuales también destacó el arquero Mateo Falconi Robles, quien fue reconocido como el mejor portero del certamen, gracias a sus destacadas intervenciones a lo largo de la temporada y su seguridad bajo los tres palos.

Con este resultado, Mezcalapa FC confirma su gran torneo al cerrar como líder general y campeón, consolidándose como uno de los cuadros más destacados de la competencia y celebrando junto a su afición un título que premia el esfuerzo y la constancia mostrados a lo largo de toda la campaña.