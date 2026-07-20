Mía y Lía Cueva conquistan el oro

En cada una de sus ejecuciones, Mía y Lía Cueva dejaron claro que además de compartir el talento, también comparten una conexión especial sobre el trampolín.

Antes de cada salto, las hermanas intercambiaban una mirada cómplice, sonreían y contaban hasta tres antes de lanzarse al agua, disfrutando cada momento de la gran final.

Las mexicanas, arropadas por su familia y por una afición que llenó las gradas del Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara, compitieron con una seguridad y sincronía dignas de las mejores parejas del mundo.

Lejos de sentir la presión de enfrentar a las grandes potencias internacionales, transformaron la emoción en confianza y ejecutaron una rutina que fue creciendo con el paso de los saltos.

Al final, las hermanas Cueva lograron la misión que se habían propuesto: subir a lo más alto del podio. Con una diferencia superior a diez puntos al terminar con un puntaje de 298.65 sobre la dupla de China de Shan Lin y Yiping Long, que cerró con 282.57. El tercer sitio de la prueba fue para Colombia con 277.47 unidades.

Willars y Berlín conquistan oro

La dupla mexicana cerró de gran manera su actuación en tierras mexicanas

Todavía no terminaban los festejos por la medalla de oro conquistada por las tapatías Mia y Lia Cueva cuando México volvió a adueñarse de los reflectores en el Centro Acuático Metropolitano.

Con una afición entregada y un ambiente de fiesta en las gradas, Randal Willars y Kevin Berlín saltaron a la plataforma de 10 metros con la responsabilidad de mantener el dominio nacional y regalar una nueva alegría a los aficionados.

Lejos de sentir presión, la experimentada dupla mexicana mostró desde sus primeras ejecuciones por qué es una de las más respetadas del continente.

Los representantes nacionales, que ya saben lo que significa competir en unos Juegos Olímpicos, impusieron condiciones con una combinación de sincronía y un elevado grado de dificultad que fue marcando diferencias con sus rivales.

Al final, los mexicanos acumularon 414.72 puntos, una cantidad que les permitió conquistar la medalla de oro con autoridad.

La supremacía tricolor dejó a Gran Bretaña con la medalla de plata al marcar 389.46 y a Colombia con el bronce con 357.51. Para Willars y Berlín, el resultado tuvo un significado especial, ya que además de cerrar una destacada actuación en Guadalajara, les permitió agradecer con una victoria el respaldo de la afición.