Miguel Hernández conquista el Maratón CDMX

El nombre de Chiapas volvió a colocarse en lo más alto del podio luego de que el sancristobalense Miguel de Jesús Hernández Paniagua, conocido como “Rongo Rongo”, conquistara el primer lugar de la categoría ciegos y débiles visuales varonil del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026.

El atleta chiapaneco completó los 42.195 kilómetros de la competencia en un tiempo de 2 horas, 54 minutos y 47 segundos, resultado que le permitió coronarse después de protagonizar una remontada en la parte final de la carrera.

Hernández Paniagua contó con el respaldo de los sancristobalenses José Manuel Gómez Hernández y Gabriel Hernández Díaz, quienes fungieron como sus guías durante 21 kilómetros cada uno. Su labor fue fundamental para mantener el ritmo, anticipar obstáculos y ejecutar la estrategia durante el recorrido.

La preparación para esta competencia se extendió durante cuatro meses, con entrenamientos diarios enfocados en llegar en las mejores condiciones a una de las pruebas de mayor exigencia del calendario nacional.

El chiapaneco superó a Leonardo Villafaña Contreras, quien finalizó en segundo puesto con un tiempo de 2:56:03, mientras que Francisco Hernández Juárez completó el podio con registro de 4:45:53. Tras la victoria, Miguel Hernández dedicó el resultado a su familia, a sus guías, a las personas que respaldaron su proyecto y al pueblo de Chiapas.

El triunfo también representa una muestra de perseverancia y trabajo colectivo, al tratarse de una participación gestionada de manera independiente y con financiamiento privado.

Con su victoria en la capital del país, “Rongo Rongo” llevó nuevamente el nombre de San Cristóbal de Las Casas hasta lo más alto del Atletismo Adaptado mexicano.