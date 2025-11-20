Miguel Herrera y Costa Rica son eliminados

La selección de Costa Rica consumó un fracaso histórico en las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de 2026. A pesar de no contar con la competencia de México, Estados Unidos y Canadá, los ticos dirigidos por Miguel Herrera no pudieron clasificar ni siquiera al repechaje, tras empatar con Honduras en la última jornada.

La aventura del “Piojo” por Costa Rica terminó en pesadilla. Aunque aún no se ha hecho oficial si continuará al frente del combinado nacional o si será destituido, pero la afición presente en el estadio Nacional pidió su salida tras este fracaso, que deja fuera a Costa Rica de un mundial por primera vez desde Sudáfrica 2010.

Lejos quedó aquella selección de Costa Rica que ilusionó a su afición en Brasil 2014 con una histórica actuación. La afición y medios de comunicación en Costa Rica ya alzaron la voz en contra del estratega mexicano, y para prueba de ello fueron los gritos de casi 35 mil personas pidiendo el “fuera Piojo”.

Para colmo, Manfred Ugalde fue expulsado y los ticos se quedaron con el tercer lugar del grupo C de las eliminatorias.