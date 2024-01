Miguel Layún envía un último emotivo mensaje

La gran final del Apertura 2023 fue el último partido oficial de Miguel Layún con la camiseta del Club América y, si bien anunció su retiro hace meses, aprovechó el primer día del 2024 para despedirse por última vez del equipo de sus amores.

Con un emotivo mensaje en redes sociales, el lateral mexicano le dedicó unas palabras al americanismo. “Él es Miguel Layún... Gracias, capitán”, publicó el América junto al “emoji” de tres copas, haciendo referencia a las tres Ligas MX que conquistó como azulcrema. El exfutbolista, respondió: “Hoy oficialmente termina mi carrera. Este es uno de esos mensajes que se sienten”.

“Gracias América por tanto, a cada uno de ustedes por el cariño recibido, de la manera que me lo hayan expresado. Todos, sin excepciones, me ayudaron a cumplir cada uno de mis sueños y no tengo palabras para agradecerles el impulso que me dieron. Los echaré de menos, pero prometo que intentaré hacer todo lo que esté en mis manos para ayudar al Futbol desde otro lugar, tal vez alguno que tenga mayor impacto y efecto. ¡Los quiero y siempre estarán en mi corazón!”, concluyó.

Ahora, Miguel deberá seguir con su vida como empresario y como presidente de la Kings League América, el ambicioso proyecto encabezado por Gerard Piqué que tendrá su primera temporada en el continente americano y con México como sede a partir de este año.