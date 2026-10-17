Miles de tuxtlecos despiden a la Panamericana

Miles de aficionados se congregaron desde temprana hora en las principales calles de Tuxtla Gutiérrez para presenciar el paso de los vehículos que participan en la edición 39 de la Carrera Panamericana, que este viernes emprendió su recorrido hacia Veracruz, en medio de un ambiente de entusiasmo y expectación.

La avenida central y el bulevar Belisario Domínguez lucieron abarrotados de espectadores que buscaron los mejores lugares para observar de cerca los automóviles clásicos de competencia. Desde las aceras, camellones y algunos puntos elevados, familias enteras siguieron el paso de las tripulaciones, en una despedida multitudinaria.

Con teléfonos celulares en mano, numerosos asistentes intentaron capturar fotografías y videos de los vehículos, algunos levantando sus dispositivos por encima de las cabezas de otros aficionados para conseguir una mejor toma. Otros aprovecharon los instantes en que los automóviles disminuían su velocidad para registrar detalles de las carrocerías, escuchar el sonido de los motores y llevarse un recuerdo de la competencia.

Elementos de la Guardia Vial y personal de Tránsito del Estado coordinaron cierres momentáneos de la circulación para permitir el desplazamiento del contingente por distintos puntos de la capital chiapaneca. El recorrido incluyó el emblemático Puente de Colores y, por primera ocasión, el paso por el Reloj Floral, donde también se concentró el público para observar a los competidores.

Uno de los autos más vitoreados a su paso fue el “vocho” de Sebastián Cancino Fernández, piloto chiapaneco que se estrena en la competencia con la escudería Petrolab Racing, en la categoría Histórica C; además del Studebaker The Champion de Jorge Pedrero, que va por el título del sectorTurismo de Producción.

Tras despedirse de Tuxtla Gutiérrez, las tripulaciones iniciaron la etapa más extensa de la edición, con 718 kilómetros de recorrido y siete tramos de velocidad. La llegada a Veracruz está prevista para las 17:30 horas, en la Macroplaza del Malecón, donde continuará la actividad de esta tradicional prueba automovilística.

Ricardo Cordero busca hacer historia

Entre los principales candidatos para quedarse con el título figura el potosino Ricardo Cordero, quien tratará de conquistar su octavo campeonato de la Carrera Panamericana y superar la marca de siete coronas que comparte con el francés Pierre de Thoisy.

Acompañado por su navegante Marco Hernández, Cordero inició su participación expresando su deseo de hacer historia y convertirse en el máximo ganador en la historia de La Panamericana.

“Muy emocionado por llegar a esta fase de mi carrera como piloto. El saber que estoy empatado con el siete veces campeón de la Panamericana, Pierre de Thoisy, me hace sentir sumamente orgulloso, pero no satisfecho”, expresó Cordero, quien destacó la preparación de su automóvil, conocido como El Malditillo.

De igual forma, alabó el trabajo de su equipo 399 Tactical GHR Motorsport, de su jefe de mecánicos Flavio Laborde y de su navegante Marco Hernández, de cara a una exigente ruta cercana a los cuatro mil kilómetros, por ocho estados del país.

Cordero señaló que el objetivo será mantener la regularidad durante las distintas etapas y llegar a Zacatecas con posibilidades de conseguir su octava corona, en una edición que representa una oportunidad para establecer una nueva marca histórica.