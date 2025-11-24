MMI se corre con gran respuesta

La capital chiapaneca vivió este domingo una de las jornadas más intensas de Atletismo del año con la realización del Medio Maratón Internacional (MMI) Chiapas 2025, una competencia que reunió a más de dos mil corredores que se dieron cita desde primeras horas para encarar un recorrido exigente pero lleno de identidad. Las actividades iniciaron exactamente a las 5:50 de la mañana a la altura del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, punto donde los contingentes comenzaron a avanzar rumbo a la avenida Central para emprender el trayecto que cruzó la ciudad hasta conectar con el municipio de Chiapa de Corzo, donde se definieron las posiciones.

Ambiente

El ambiente fue propicio para los fondistas, pues el clima fresco favoreció el ritmo de los atletas que buscaban mejorar sus marcas personales. Durante el ascenso y descenso del circuito urbano la exigencia se hizo evidente, y tanto experimentados como debutantes encontraron espacios para administrar energía y sostener un paso competitivo. El cierre en el parque Central de Chiapa de Corzo se convirtió en un escenario de celebración, donde familiares, entrenadores y curiosos reconocieron el esfuerzo de cada corredor que completó la distancia.

Ganadores

En la prueba estelar de los 21 kilómetros en la rama varonil, el gran protagonista fue Antonio Vara Ortega, quien detuvo el cronómetro en un imponente 01:05:19, registro que lo posicionó en lo más alto del podio. Detrás de él apareció Reinaldo Pacheco, que mantuvo un paso sólido en la segunda mitad del recorrido para cerrar con 01:06:54, suficiente para asegurar el segundo sitio. La tercera posición quedó en manos de Rey Guízar, atleta que, pese al desgaste en los kilómetros finales, consiguió un meritorio 01:07:59.

En la rama femenil, el dominio fue para Yanet Escobar López, quien sostuvo un ritmo inteligente desde el arranque hasta culminar con 01:19:45. El segundo lugar correspondió a Mónica Gesare Otwori, corredora que mostró potencia en la segunda parte del trayecto para firmar 01:21:48. Por su parte, Juana Ramírez se quedó con el tercer sitio tras completar la distancia también en 01:21:48, cerrando una disputa muy cerrada por los puestos de honor.

De manera paralela se desarrolló la distancia de 10 kilómetros, que igualmente reunió a un gran número de competidores. En la femenil, Aurora Del R. González López fue la más rápida al cruzar la meta en 00:38:13, imponiendo autoridad desde el primer paso. Merari Aguilar García finalizó segunda con 00:40:12, mientras que Juliana Morales López ocupó el tercer peldaño con un tiempo de 00:41:39.

En la rama varonil de 10K, el triunfo fue para Rey Martín Guízar Aguilar, quien registró un sólido 00:31:36. Las siguientes posiciones quedaron en manos de Jerónimo Reyes Solares, segundo sitio con 00:32:56, y Bryan Pérez Bámaca, tercero al marcar 00:33:00 en el reloj oficial.

Al final, los ganadores de cada categoría recibieron premios en efectivo y reconocimientos por su destacado desempeño, en un evento que reafirma el crecimiento del Atletismo en Chiapas y la consolidación de esta prueba como una de las más esperadas del calendario estatal.