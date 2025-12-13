Mohamed confía en revertir en El Infierno

El Toluca salió lastimado del Volcán, pero todavía tiene vida y podría sacarle un fuerte susto a los Tigres en el segundo capítulo de la final.

Los Diablos Rojos perdieron (1-0) el duelo de ida ante los felinos en el estadio Universitario, con solitaria anotación de Ángel Correa.

Ahora, los dirigidos por Antonio Mohamed tendrán que darle la vuelta al marcador, si sueñan con conquistar el bicampeonato del Futbol mexicano. Aunque, tendrán la enorme ventaja de que jugarán en el Nemesio Díez, donde se dice que “90 minutos son una eternidad”.

“Es una serie que está totalmente abierta, necesitamos dos goles para ser campeones, pero es un resultado no tan malo. No está muerto quien pelea y así lo vamos a hacer nosotros. En casa, va a ser un partido totalmente diferente”, declaró “El Turco”.

El director técnico del Toluca aceptó que a su escuadra le costó trabajar generar ocasiones de gol, pero confían en que el segundo encuentro puedan darle la vuelta.

“Defendimos bastante bien, manejamos bien la pelota, (pero) nos faltó muchísima profundidad. A nadie le gusta perder, pero nos servirá para salir con todo el domingo. Vamos a jugar un partido en nuestra casa sabiendo que estamos abajo en el marcador, ya hemos tenido esta situación y el equipo se ha sobrepuesto, esperamos que esta vez sea igual que las otras”, mencionó.

Antonio Mohamed también habló acerca del error que cometió Hugo González y que costó que los Diablos Rojos perdieran la ida de la final en El Volcán.

“Todavía es muy prematuro para analizar lo que pasó, el Futbol es de error y acierto. Si salimos campeones, el error queda archivado y, si no, se van a acordar todos; siempre se queda el error grabado del equipo que pierde. Es un error grave, pero el equipo tendrá que sobreponerse”, sentenció.