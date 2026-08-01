Mohamed exige sanción para jugadores

Luego de la controversia que se generó por las ausencias que tuvo el equipo de Estrellas de la Liga MX en su derrota ante la MLS, el técnico que representó al circuito mexicano, Antonio Mohamed, lanzó un dardo para estos futbolistas.

Jugadores como Armando “Hormiga” González, Keylor Navas y Gilberto Mora no asistieron al compromiso ante la Major League Soccer, que tuvo lugar en Charlotte, en el estadio de los Panters de Carolina.

¿Qué dijo el Turco Mohamed sobre el Juego de Estrellas ante la MLS?

“Que en México también se tome con seriedad el tema, que si no viene un jugador que es elegido que haya un tipo de sanción o algo, como es aquí (en Estados Unidos)”, expresó en rueda de prensa.

“Con respecto a la Leagues Cup, nosotros, Toluca, la queremos ganar, y seguramente todos los equipos mexicanos también. Ya es momento de que un equipo (mexicano) la pueda ganar. Los equipos de MLS han mejorado muchísimo, pero nos preparamos para poder ganarla; y en la liga, lo mismo, es llegar a lo máximo”, finalizó el entrenador argentino.