Mohamed renuncia a los Pumas, tras eliminación

Este martes, mientras un sismo sacudía a la Ciudad de México, un terremoto golpeaba en las instalaciones de Pumas, luego de que Antonio Mohamed, en compañía de Luis Raúl González, presidente del club universitario, y de Miguel Mejía Barón, director deportivo felino, anunció que dejaba de ser entrenador auriazul.

De igual manera, la directiva de Pumas anunció que será Gustavo Lema, auxiliar técnico de Mohamed en Ciudad Universitaria, quien tomará las riendas del conjunto auriazul para el próximo torneo. Mohamed argumentó falta de energía y de determinación para dejar de seguir al frente de los felinos, dejando en claro que no dirigirá a ningún equipo por los próximos meses.

“Quiero ofrecerle una disculpa a la directiva y la afición por no cumplir los cinco meses que restaban de mi contrato. En el avión de regresé decidí que no tengo la energía ni la cabeza para continuar al frente. Me gustaría volver a Pumas en algún momento, queda en un lugar muy lindo de mi corazón”, puntualizó Mohamed.

De igual manera, Lema expresó que dará continuidad al proyecto del “Turco”, debido a que está empapado de sus ideas.