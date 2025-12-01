Mohamed revela estatus de Alexis Vega

El Toluca empató (0-0) con el FC Juárez en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025, pero consiguió su clasificación a la siguiente fase, gracias que se quedó con la ventaja en el marcador global (2-1). Desde la ida, resolvió la eliminatoria.

Sin embargo, en el segundo duelo de la serie los Diablos Rojos sufrieron con el tema de la contundencia.

De nueva cuenta, Alexis Vega no entró en la convocatoria del Toluca, por lo que el “Turco” fue cuestionado por su decisión en la conferencia de prensa pospartido.

El entrenador de los Diablos Rojos reveló el motivo por el cual el habilidoso extremo mexicano sigue sin aparecer en sus llamados.

“Todavía no está al 100 %, por eso estamos esperando; tampoco lo vamos a arriesgar. Vamos a esperar a que esté al 100 % para poder ponerlo en la cancha”, confesó Antonio Mohamed.