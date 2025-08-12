Moisés Villatoro, contento por la oportunidad

El delantero chiapaneco Moisés Villatoro López, autor del primer gol en la victoria de Tapachula frente a Jaguares, habló sobre sus metas personales y colectivas para el torneo 2025-26 de la Liga Premier, así como del proceso de preparación del equipo.

Originario de Frontera Comalapa, Villatoro se consolidó como el máximo anotador del club en la temporada anterior, con ocho tantos. Ahora, con la motivación de un nuevo torneo, busca guiar a su escuadra a su primera Liguilla y, en lo individual, colocarse entre los líderes de goleo de la competencia.

“El partido fue muy intenso, sabíamos que sería de mucho roce, pero venimos a ganarlo. Me gustó la intensidad y las ganas de trascender que mostró el equipo. Somos muchos jóvenes y queremos salir adelante”, expresó el atacante.

El chiapaneco resaltó la aportación de los nuevos refuerzos y el trabajo de la dirección técnica, asegurando que la pretemporada ha sido exigente y provechosa. “Los refuerzos nos han ayudado mucho. Los profes nos han dado herramientas y nosotros las hemos aplicado. La pretemporada ha sido muy intensa y muy dura”, señaló.

Agradecido por la oportunidad de dar el salto de la tercera división a la Liga Premier, Villatoro reconoció el respaldo del club. “Tapachula brindó esa oportunidad para los chiapanecos, y aquí estamos demostrando que Chiapas sí tiene talento”, externó.

Sobre su anotación ante Jaguares, aseguró que es solo el inicio de lo que espera aportar en la campaña. “Es el comienzo, y en todo el torneo voy a estar anotando, primeramente Dios. Mi meta es quedar entre los líderes de goleo y espero que se logre”, indicó.

Con un plantel joven y con hambre de triunfo, Tapachula se alista para iniciar el torneo con la firme intención de hacer historia y dar un paso más en su crecimiento deportivo.