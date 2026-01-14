Moisés Villatoro se estrena con Cancún FC

El delantero chiapaneco Moisés Villatoro López tuvo un estreno inmediato en la Liga de Expansión MX al debutar la en la victoria de Cancún FC (3-1) sobre Dorados de Sinaloa, encuentro correspondiente a la fecha 1 del Clausura 2026, disputado en el estadio Andrés Quintana Roo.

El atacante inició el compromiso en el banquillo; sin embargo, saltó al terreno de juego al minuto 78, cuando ingresó en sustitución de José Rodríguez.

Destaca que “Cabañitas” fue registrado con el “jersey” 9 del equipo quintanarroense, número que suele corresponder al goleador, lo que supone una responsabilidad extra para el futbolista de 23 años, nacido en Frontera Comalapa.

Villatoro —no obstante— viene en gran momento, pues marcó 16 goles en el reciente curso con Tapachula FC de la Liga Premier, en 24 juegos disputados.

De esta manera, Villatoro jugó sus primeros 12 minutos en la categoría de plata del Futbol mexicano, bajo la dirección técnica de Miguel Bravo, a la espera de seguir sumando minutos en la próximo fecha 2, en la que Cancún FC visita a Coyotes de Tlaxcala, el sábado 17 de enero en el estadio Tlahuicole.

Un chiapaneco más

Es importante destacar que, con esta participación, “Cabañitas” Villatoro se convierte en el tercer futbolista chiapaneco en debutar en la Liga de Expansión MX.

Previamente lo hicieron el guardameta Carlos Rodas, con Mineros de Zacatecas (2022) y quien actualmente fue registrado con Alebrijes de Oaxaca, y el mediocampista Erick Carballo, que tuvo actividad con este mismo club oaxaqueño, pero para este semestre jugará con el Racing de Veracruz de la Liga Premier de México.