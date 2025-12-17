Monarquía FC y RPBI disputarán la final

La Liga La Palapa Fut 7 Chiapas vivirá su momento más esperado con la disputa de la Gran Final Premier, encuentro que enfrentará a Monarquía FC y RPBI, dos equipos que a lo largo del torneo demostraron regularidad, solidez colectiva y carácter competitivo, ganándose con méritos propios el derecho de pelear por el campeonato.

El duelo definitivo se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre, en punto de las 20:00 horas, teniendo como sede la cancha de Futbol Total C3 (EBC), escenario que se prepara para recibir una noche de alta intensidad, en la que cada detalle será determinante en la búsqueda del título.

Monarquía FC llega a esta final como uno de los cuadros más equilibrados del certamen, destacando por su orden táctico, contundencia ofensiva y capacidad para resolver partidos cerrados en instancias clave. Su camino hacia estuvo marcado por actuaciones consistentes que le permitieron superar a rivales directos y consolidarse como serio aspirante al campeonato.

Por su parte, RPBI se presenta como un conjunto combativo, con un estilo dinámico y gran despliegue físico, características que le permitieron avanzar fase tras fase y colocarse en el juego decisivo. Su fortaleza colectiva y la intensidad mostrada durante la Liguilla lo convierten en un rival de cuidado, capaz de inclinar la balanza en cualquier momento.

La organización confirmó que el encuentro contará con transmisión a través de Facebook Live, permitiendo que aficionados y seguidores de ambos equipos puedan disfrutar de la final desde distintos puntos, para ampliar el alcance de este evento que cierra una intensa temporada.

Con todo listo, Monarquía FC y RPBI saltarán a la cancha con el objetivo claro de levantar el trofeo Premier, en un choque que promete emociones, goles y un cierre espectacular para la Liga La Palapa Fut 7 Chiapas.