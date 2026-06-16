Monjaraz asalta el liderato del AP2026

Con una cosecha de 5 puntos luego de las primeras tres fechas celebradas, Miguel Monjaraz es el nuevo líder de la clasificación general del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Ajedrez Tuchtlán.

Esto fue dado a conocer por Edén López Martínez, presidente del campeonato profesional y quien informó que el representante del Club Infantil de Chiapas ha remontado posiciones consiguiendo victorias, y en la más reciente sesión —disputada en las instalaciones del Gercity Club, en Tuxtla Gutiérrez— se agenció un importante triunfo sobre Maximiliano Burgos Santiago, además de sumar el punto en juego ante Mauricio Mancilla Jiménez.

Resultados

Previamente acumuló unidades ante Franklin Ramírez Gómez, Moisés Flores Ramos y Gabriel Garrido Tipacamú, registrando su única derrota del campeonato en la primera partida, ante Gonzalo del Carpio Gallegos, a quien precisamente desplazó de la cima.

El exponente del Club GM Bobby Fischer bajó al segundo lugar tras ceder el punto de la quinta ronda ante Gabriel Garrido Tipacamú, aunque sumó uno en la fecha 5 al vencer a Moisés Flores Ramos.

La tercera posición pertenece a un niño ajedrecista del Club Carlos Torre, Tomás Emmanuel Cañaveral Cáceres, quien llegó a 3.5 unidades. En el cuarto se ubica Gabriel Garrido, del Club GM Bobby Fischer, con 3 puntos, mientras que el Top 5 lo completa su compañero de club Moisés Flores, con 2.5.

Cabe recordar que el campeonato del deporte ciencia se disputa en formato “round robin” a doble vuelta, con dos partidas por jornada de 30 minutos, más 30 segundos de incremento por contendientes para concluir el juego.