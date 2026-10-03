Monserrat Solís conquista oro en Zacatecas

La taekwondoína chiapaneca Monserrat Solís Moreno obtuvo la medalla de oro en el 6° Festival Nacional Mexicano G10 de Tae Kwon Do, celebrado en Zacatecas.

El certamen, convocado por la Federación Mexicana de Taekwondo (Fmtkd), reunió a más de 2 mil 500 competidores de los 32 estados del país, con participación en las modalidades de Kyorugui, Poomsae Reconocido y Poomsae Freestyle, dentro de las categorías infantil, cadete, junior, senior y máster.

Destacada actuación

Solís Moreno compitió en la categoría cadete femenil, de 13 y 14 años, dentro de la división de 59 kilogramos y en su camino hacia el primer lugar superó a representantes del norte, centro y sur de México.

La chiapaneca inició su participación con triunfo ante la seleccionada de Chihuahua y posteriormente venció a la representante del Estado de México, mientras que en semifinales dejó fuera a la competidora de Veracruz y en la final se impuso a la atleta de Hidalgo para asegurar la medalla de oro.

Este resultado le permitió sumar 100 puntos al ranking nacional y mantenerse con posibilidades de integrar una representación mexicana en una competencia internacional prevista en Houston, Texas, Estados Unidos.

Durante 2026, Monserrat Solís también obtuvo una medalla de oro en Irapuato, Guanajuato, y ahora continuará su preparación rumbo al Grand Slam de Taekwondo, programado para noviembre.

Por último es importante mencionar que la juvenil deportista forma parte de la escuela Punto de Oro del Instituto Americano de Taekwondo y es dirigida por la entrenadora Nataly Constantino Sánchez.