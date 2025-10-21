Montañeses sorprende a Tapachula FC: 2-0

Montañeses FC agudizó el mal momento que atraviesa Tapachula FC, al propinarle su tercera derrota en fila, por 2 goles contra 0, en duelo de la fecha 9 de la Liga Premier, celebrado en el estadio Socum de Orizaba, Veracruz.

El chiapaneco Martín Madariaga (exjugador de Estudiantes del Cobach) tuvo una destacada actuación para el cuadro jarocho, completando 86 minutos como titular.

El primer tiempo fue parejo y terminó con empate sin goles, pero en el complemento, Montañeses FC supo resolver el encuentro a su favor, abriendo el marcador al minuto 53, cuando Martín Madariaga ejecutó un gran desborde por la derecha y sirvió una pelota medida para José Luis Mendoza, que de cabeza anotó el 1-0.

Descanso

Tapachula, que había hecho un buen juego, cayó en desesperación y al 59 se complicó aún más el partido con la expulsión del uruguayo Mateo Aguirre por propinarle un cabezazo a Mendoza, quien también le había tirado un manotazo, pero este último solo fue amonestado por el árbitro Daniel Marín.

Los chiapanecos se mantuvieron en el encuentro hasta el minuto 85, cuando el recién ingresado Eduardo Ruiz recibió otra tarjeta roja al ir con la pierna levantada ante un balón por alto, y en el viaje al parecer rozó la cabeza de César Pantoja.

Del lado de Montañeses también sufrieron una baja por expulsión, al 87, cuando Juan Diego Ornelas barrió a destiempo a Luis Silias, lo que el árbitro calificó con tarjeta roja pese a las protestas.

El frenético final de duelo tuvo como desenlace el 2-0 gracias a otro desborde por derecha, esta vez de Edson Castro, para el cabezazo de José Ramón Salas al minuto 90.

Al clásico chiapaneco

Tras ligar su tercer descalabró, el equipo chiapaneco se queda en 10 puntos y buscará redimirse el próximo sábado 25 de octubre cuando reciba la visita de Jaguares FC.

Montañeses FC suma 14 puntos y llegará motivado al choque contra Racing de Veracruz.