Monterrey llega como favorito ante Querétaro

Después de la doble jornada y con tan solo cuatro días de descanso, Monterrey llega como favorito al partido contra Querétaro en el estadio BBVA, debido a que los Gallos Blancos no han saboreado ni una sola victoria en este inicio del torneo Apertura 2024.

Rayados viene de un triunfo(1-0) cuando en la pasada fecha visitó al Necaxa en el estadio Victoria, gracias al gol conseguido por Jordi Cortizo al minuto 57. Aunque pudieron cosechar más tantos, los dirigidos por Fernando Ortiz no aprovecharon la ventaja del final del encuentro, ya que su rival se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Agustín Cano (80), quien reclamó tras la anulación de un gol necaxista por el fuera de lugar de la anotación de Diber Cambindo.

Mientras que el Querétaro acumula de tres derrotas consecutivas, ante Tijuana (2-1), América (3-1) y Chivas (2-0), para convertirse en el único equipo que no tiene ni un solo punto en este inicio del Apertura 2024. Pese a ser locales y a los intentos traducidos en tiros a gol, los dirigidos por Mauro Gerk no lograron ni el de la honra, pues Cade Cowell (minuto 21) y Alan Mozo (90+7) no les tuvieron piedad en su camino a la victoria que no conocían en el presente torneo, debido a que Chivas solo tenía un punto que compartió con Toluca (0-0).

Monterrey recibe al Querétaro en El Volcán para disputar el partido de la fecha 4 del Apertura 2024, en la cita de este sábado a las 19:00 horas.